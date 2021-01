Highlights

News zum Thema

No more content updates for Bleeding Edge as Ninja Theory focuses on new projects « Zurück

WorthPlaying - vor 28 Minuten 8 Sekunden gefunden

Shacknews - vor 58 Minuten 28 Sekunden gefunden

GameSpot - vor 1 Stunde 28 Minuten gefunden

Gamereactor - vor 2 Stunden 28 Minuten gefunden

N4G - vor 2 Stunden 53 Minuten gefunden

Weitere Infos gesucht?

No more content updates for Bleeding Edge as Ninja Theory focuses on new projects bei plonki suchen.