Highlights

News zum Thema

Ghost of Tsushima has sold over 5 million copies since launch « Zurück

Shacknews - vor 45 Minuten 30 Sekunden gefunden

Gamereactor - vor 1 Stunde 5 Minuten gefunden

Eurogamer.de - vor 3 Stunden 25 Minuten gefunden

jpgames.de - vor 8 Stunden 5 Minuten gefunden

Weitere Infos gesucht?

Ghost of Tsushima has sold over 5 million copies since launch bei plonki suchen.