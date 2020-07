Highlights

News zum Thema

Almost every Xbox One game will be backwards compatible on the Series X at launch « Zurück

GameSpot - vor 30 Minuten 49 Sekunden gefunden

Shacknews - vor 1 Stunde gefunden

Play3.de - vor 1 Stunde 10 Minuten gefunden

Xboxdynasty - vor 1 Stunde 25 Minuten gefunden

Gamezone - vor 2 Stunden 30 Minuten gefunden

GamePRO - vor 2 Stunden 30 Minuten gefunden

GamePRO - vor 2 Stunden 30 Minuten gefunden

GamePRO - vor 2 Stunden 30 Minuten gefunden

Xboxdynasty - vor 2 Stunden 45 Minuten gefunden

Gamereactor - vor 4 Stunden 50 Minuten gefunden

RebelGamer.de - vor 7 Stunden 10 Minuten gefunden

Xboxdynasty - vor 10 Stunden 50 Minuten gefunden

DailyGame - vor 11 Stunden 30 Minuten gefunden

Weitere Infos gesucht?

Almost every Xbox One game will be backwards compatible on the Series X at launch bei plonki suchen.